Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yalanlama geldi

        Yalanlama geldi

        'Sansar Salvo' adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan'ın intihar ettiği yönünde sosyal medyada yayılan iddialara yalanlama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 17:54 Güncelleme: 31.08.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalanlama geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Babasına yönelik şiddet görüntüleri sonrası tutuklanan ve ardından tedavi sürecine başlayan Sansar Salvo sahne adlı Ekincan Arslan'ın paylaştığı son video sonrası kendisinden haber alınamaması sevenlerini korkuttu.

        Kamuoyuna yansıyan çeşitli iddiaların üzerine Salvo'nun avukatlarından açıklama geldi.

        'İDDİALAR ASILSIZDIR'

        Ekincan Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten avukatlar, ortak açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: Müvekkilimiz Ekincan Arslan hakkında bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan "intihar ettiğine" dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilimiz sağlıklıdır ve söz konusu iddialar tamamen asılsızdır. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesini önlemek adına bu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur. Hukuka ve basın etiğine aykırı şekilde gerçek dışı bilgi yayanlar hakkında gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ekincan Arslan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Kızını öldürüp salona gömdüler! Dehşet saçan cinayet 7 yıl sonra ortaya çıktı
        Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak
        Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        Kartal, Sergen Yalçın'la ilk maçında
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor
        Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için geliyor
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        500 liralık şofben parası cinayeti! Katilin evi yandı
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        İsrail'de on binlerce kişi Trump'a seslendi
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        Ergin Ataman: Madalya için buradayız
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        Evlat katili anneye indirimin gerekçesi: Şiddet!
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        2 bölge yağmurlu, diğer bölgelerde sıcak hava etkili
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Habertürk Anasayfa