Fakat zaman ilerliyordu. Aylarca süren yalanlardan sonra Dynel için doğum yapma vakti gelmişti. Bu yüzden Dynel, vahşi bir plan yaptı.

Dynel, bir internet sitesinde hamile kadınlar için kıyafet reklamı paylaşarak, o sırada 26 yaşında ve yaklaşık 8 aylık hamile olan Michelle Wilkins'i evine çağırdı. Wilkins'in mahkemedeki ifadelerine göre; yeni tanışan iki kadın yaklaşık bir saat muhabbet etti.

Ardından Dynel, hamile olan kadını itip boğmaya çalıştı. Daha sonra da eline geçirdiği iki mutfak bıçağıyla Wilkins'in rahmini ve rahimdeki bebeği kesti.

Fotoğraf: Michelle Wilkins mahkemede. Kaynak: AP