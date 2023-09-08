Yalanı ortaya çıkmasın diye anne karnındaki bebeği öldüren Dynel Lane'in ürkütücü hikâyesi
36 yaşındaki Dynel Lane, erkek arkadaşına hamile olduğunu söyledi. Yalanı ortaya çıkmasın diye evine çağırdığı sekiz aylık hamile bir kadının rahmini keserek, bebeği öldürdü ve erkek arkadaşına 'düşük yaptığını' söyledi.
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2015 yılında ABD'nin Coloroda eyaletinde ürkütücü bir olay meydana geldi. Daha önceki ilişkisinden iki kız çocuğu olan 36 yaşındaki Dynel Lane, beraber yaşadığı David Ridley'e, bir erkek çocuklarının olacağını söyledi.
Fotoğraf: Dynel Lane mahkemede. Kaynak: AP
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Ancak Dynel yalan söylüyordu yine de bu yalanı, istikrarlı bir şekilde sürdürmeye kararlıydı. Aylarca internetten bulduğu ultrason fotoğraflarıyla çevresini kandırdı. Hatta, sosyal medya hesaplarından büyüyen karnını gösteren fotoğraflar bile paylaştı. Daha sonra gerçekleşen mahkemede David, Dynel'in hamile olduğuna tamamen inandığını ve bebeğe James ismini koymayı plandıklarını açıkladı.
Fotoğraf: Dynel Lane mahkemede. Kaynak: AP
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Fakat zaman ilerliyordu. Aylarca süren yalanlardan sonra Dynel için doğum yapma vakti gelmişti. Bu yüzden Dynel, vahşi bir plan yaptı.
Dynel, bir internet sitesinde hamile kadınlar için kıyafet reklamı paylaşarak, o sırada 26 yaşında ve yaklaşık 8 aylık hamile olan Michelle Wilkins'i evine çağırdı. Wilkins'in mahkemedeki ifadelerine göre; yeni tanışan iki kadın yaklaşık bir saat muhabbet etti.
Ardından Dynel, hamile olan kadını itip boğmaya çalıştı. Daha sonra da eline geçirdiği iki mutfak bıçağıyla Wilkins'in rahmini ve rahimdeki bebeği kesti.
Fotoğraf: Michelle Wilkins mahkemede. Kaynak: AP
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O sırada, Dynel'in erkek arkadaşı David, kız arkadışını doktor randevusuna götürmek için eve geldi. Ancak beklenmedik bir şekilde evin küvetinde ölü bir bebek gördü; Dynel ona 'düşük yaptığını' söyledi.
Ancak o sırada David'in bilmediği bir şey vardı. Michelle, o sırada kanlar içinde evde yatıyordu. Ancak bir süre sonra bilinci yerine geldi ve ilk işi polisi aramak oldu.
Fotoğraf: Dynel Lane mahkemede. Kaynak: AP
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Mahkemede pişmanlık göstermeyen Lane'e konuşmak isteyip istemediği sorulduğunda ise yanıtı "Hayır" oldu. Mahkeme, Dynel'a böyle suçlar için verilebilecek en yüksek ceza olan 100 yıl hapis cezası verdi. Suç, kayıtlara "mutfak bıçağıyla sezaryen yapmak" olarak geçti.
Lane, cinayete teşebbüsten suçlu bulunurken, anne rahmindeki bebeğin ölümüne neden olmaktan suçlu bulunmaması ise tartışma yarattı. Savcılar, doğmamış bebeğin yaşadığına dair kanıt bulunmadığı için bu hükme varıldığını savundu.
Fotoğraf: Mahkeme sırasında halkın protesto gösterileri. Kaynak: AP
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Associated Press haber ajansının aktardığına göre; Dynel, 2002 yılında henüz 19 aylık olan erkek çocuğunu kaybetmiş ve ölüm, kayıtlara "kazara boğularak ölme" olarak geçmişti. Mahkemede Lane adına konuşan yakınları, Wilkins'e neden saldırdığını anlamadıklarını söyledi ancak oğlunu kaybetmenin pişmanlığının da etkisi olabileceğini ifade etti.
Fotoğraf: Dynel Lane mahkemede. Kaynak: AP
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Lane'in annesi ise mahkemede Wilkins ve ailesinden özür diledi. Annesi ayrıca, babasının da özür dilediği mektubu okudu.
Wilkins ise mahkeme sonrası gazetecilere açıklamasında adaletin yerini bulduğuna inandığını söyledi.
Fotoğraf: Mahkeme sonucu kurban Michelle Wilkins, polise sarılıyor. Kaynak: AP
Kaynak: BBC