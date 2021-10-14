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Yalancı'nın yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı!

Süreç Film imzasıyla her hafta cuma akşamları seyirci karşısına çıkan Yalancı dizisinin yeni bölümünden ön izlemesi yayınlandı. Show TV'nin sevilen dizisi Yalancı'nın 5. bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde Mehmet Emir'in veli toplantısında velilere karşı Deniz'i savunması Deniz'i iyice çileden çıkarıyor. Yalancı 5. bölümde neler olacak? İşte Yalancı'nın yeni bölüm ön izlemesi...

14.10.2021 - 23:44 | Güncelleme: ABONE OL
Yalancı'nın yeni bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Yalancı 5. bölümde neler olacak?

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı'nın yeni bölümünden sosyal medyaya özel ön izleme sahnesi yayınlandı. Saklışehir Lisesi'nde yapılan toplantının ekrana geldiği sahnede veliler, Deniz'e tepki gösteriyor. Mehmet Emir'in de bulunduğu toplantıda Deniz zor anlar yaşarken Mehmet Emir, Deniz'i korumak için şaşırtıcı bir konuşma yapıyor. Mehmet Emir'in insanlara karşı iyi biriymiş gibi rol yaptığını gören Deniz ise salonu terk ediyor.

YALANCI'NIN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mehmet Emir Saklışehir'in gözü önünde Deniz'e mahkeme celbini verdikten sonra herkes davaya kilitlenir. Deniz savaşa devam etmekle Mehmet Emir'den özür dilemek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Elindeki tek şey Mine'nin intiharı ardındaki şaibedir. Fakat bu iddiasını destekleyecek delili yoktur. Sezgileri dışında. Mehmet Emir kazanmak için bel altı vurmaktan çekinmeyecektir. Deniz ise sadece kendini değil sevdiklerini de tuzaklardan korumaya uğraşacaktır. Fısıltılar yükselirken Deniz kendini bir savaşın içinde bulur. Savaş onunla tüm Saklışehir arasındadır.

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

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