Deniz etrafındaki yalancıları öğrenebilecek mi?

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Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı 'Yalancı' dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"BÜYÜK KARŞILAŞMA"

'Yalancı'nın bu akşam ekrana gelecek 6. bölümünde; Deniz, Mehmet Emir'in bütün hamlelerini önceden öğrenmesiyle kendisini takip ettirdiğini düşünmeye başlar. Yoksa Mehmet Emir'e önceden bu planları anlatan birileri mi vardır? Deniz, Mehmet Emir'in verdiği ipuçları ile etrafındaki yalancıları öğrenecek midir? Deniz, Mehmet Emir'in gizli dünyasını çözmeye çalıştıkça, kendi hayatının da adım adım parçalanmasına engel olamayacaktır.

'Yalancı', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!