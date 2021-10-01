'İçinde olmaktan mutluyum' 0:00 / 0:00

Fatih Berk Şahin, oyunculuğun başında 'Yalancı' gibi bir TV dizisinde rol almanın kendisi için iyi bir şans olduğunu düşünüyor. Şahin, Habertürk'e verdiği röportajda 'Doruk'u "Güvendiği bir duruşunun olmasıyla birlikte dengesiz bir tarafının da olmasını seviyorum" sözleriyle yorumladı

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SHOW TV'de bu akşam saat 20'de yayınlanacak olan 'Yalancı'nın 3'üncü bölümünde 'Mehmet Emir', sadece 'Deniz'in küpesini bulmamış bu savaşta bir adım öne geçmiştir. 'Deniz'in şansı pek de yaver gitmemektedir. Geçmişte kaldığını düşündüğü gizemli adam ortaya çıkmış, karşısına dikilmiştir. Bu adam dengeleri değiştirecek, kendi gerçeğine sımsıkı tutunmuş tarafları bir kez daha karşı karşıya getirecektir. 'Doruk' ise babasını, itibarını geri kazanması için adım atmaya zorlamaktadır. Aslında bu savaş herkesin kendi savaşıdır. Kazanan da, kaybeden de sürekli değişmektedir. Fakat yalancı için zaman dolmaktadır.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı 'Yalancı' dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Oyunculuğun henüz başlarında olan Fatih Berk Şahin, 'Yalancı' ile ilk TV dizisi çalışmasına imza attı. Dizide canlandırdığı 'Doruk' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Şahin, Habertürk'ün sorularını cevaplarken küçük yaşlardan itibaren heves ettiği mesleği icra ediyor olmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi.

Oyunculuğa yeni başlamış biri olarak bize kendinizden söz eder misiniz?

Tabii. 2004 doğumluyum 17 yaşındayım. Oyunculuk çok küçükken heves ettiğim bir şeydi. Şu anda da bu isteğime erişebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Aynı zamanda alışmaya çalışıyorum.

Salih Bademci ile Fatih Berk Şahin, 'Yalancı'da baba - oğlu canlandırıyor.

Oyunculuk size ne ifade ediyor? Sizi oyunculuğa yönlendiren etmenler nelerdir?

Benim içimi rahatlatan en büyük şey. İnsanların sorgulamasını sağlamak, onlara o evreni yaşatıp oradan soruyu sormak çok değerli. Ve benzersiz bir tatmin aynı zamanda. Hemen bir şey yönlendirmedi. Ama izlediğim bir kamera arkasının beni etkilediğini hatırlıyorum.

'Yalancı'nın kariyerinize nasıl bir etkisi olmasını umarsınız?

Televizyondaki ilk projem olduğu için her zaman ayrı olacaktır tabii. Ama gerçekten çok sevdiğim bir iş. Mutluyum içinde bulunduğum için.

Çekimlere başladığınız ilk günden bu yana 'Yalancı'nın setinde mesleğiniz adına edindiğiniz en önemli bilgi ne oldu?

Benim orada olmam ve olup biteni izlemem bile öğretebiliyor bir şeyler. Benim için pek çok konuda ketum kalmak şart. O set bunu daha iyi anladığım bir yer.

'Doruk Gürsoy' karakterini analiz edebilir misiniz? Karakteriniz için nasıl bir hazırlık sürecinden geçtiniz?

'Doruk'un güvendiği bir duruşunun olmasıyla birlikte dengesiz bir tarafının da olmasını seviyorum. Başına gelen şeylere de asla alışık olmaması beni sonrası için meraklandırdı.

Haluk Bilginer.

Mesleğiniz adına kurduğun en büyük hayal, yaptığın en büyük plan nedir?

Beni tatmin edeni sunmak. Hep sahnede olabilmek.