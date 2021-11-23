Deniz'in polis tarafından gözaltına alındığı tanıtımda Mehmet Emir ve Deniz arasında yaşanan kovalamaca gerilim dolu anlara sahne oluyor.

"BEN DENİZ'E YAPTIKLARINI ÖDETMEDEN HAYATIMA DEVAM EDEMEM!"



Mehmet Emir'in "Ben Deniz'e yaptıklarını ödetmeden hayatıma devam edemem!" sözleri dikkat çekerken yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor.

YALANCI'NIN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Deniz, Mehmet Emir aleyhinde somut deliller ele geçirmeyi başarmıştır. Mehmet Emir ise hayatındaki her şeyi geride bırakarak yok olmayı seçmiştir. Polis her yerde Mehmet Emir'i arar ancak Mehmet Emir yakalanamaz. Mehmet Emir'in kayboluşundan bir ay sonra cesedi bulunur. Mehmet Emir öldürülmüştür ve pek çok kişinin onu öldürmek için sebebi olmasına rağmen bütün oklar katilin Deniz olduğunu işaret etmektedir.

Deniz ise Mehmet Emir'i öldürmediğini, Mehmet Emir'in kendisine tuzak kurduğunu, bu yolla kendisinden intikam aldığını iddia etmektedir. Her şey aradan geçen bir ayda olmuştur. Deniz baş şüpheli konumundadır. Kendisini aklamak için geçen bir ayda ne olduğunu çözmek zorundadır.