'Yalancı'da seyirciyi şoke eden ters köşe!

HABERTURK.COM

Yalancı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde; bir türlü delil bulamayan ve artık çaresiz kalan Deniz, Mehmet Emir'i normal yollarla alt edemeyeceğini anladı ve kendi yaptığı planla Mehmet Emir'i köşeye sıkıştırmaya karar verdi. Birlikte geçirdikleri gece, kendisine verdiğini düşündüğü ilacı gizlice Mehmet Emir'in dolabına koymak için harekete geçti. Murat'ın da yardımıyla Deniz, Mehmet Emir'in dolabına ilacı koydu.

Polisler, ihbar üzerine Mehmet Emir'in hastanedeki dolabını aradı. Herkes Deniz ve Murat'ın koyduğu ilacın çıkmasını beklerken, ilaç şişesi Deniz'in dolabından çıktı. Okuldaki dolabını açan Deniz, ilacı görünce şoke oldu. Tam o anda Mehmet Emir, Deniz'in karşısına çıkarak, "Hala pes etmediğini görmek çok güzel." dedi. Yaşanan bu ters köşe izleyenleri büyük şaşkınlığa uğrattı.

Yalancı, dün akşam yayınlanan 5. bölümüyle AB'de 4.30 izlenme oranı (rating), 11.81 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 3.40 izlenme oranı (rating), 8.71 izlenme payı (share), Total'de 2.56 izlenme oranı (rating), 6.92 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölüm sosyal medyanın da gündemindeydi. #yalancı etiketi 3 saat 40 dakika, #YalnızDeğilsin etiketi ise 1 saat 15 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

İşte o anlar;

GÖRKEM, MEHMET EMİR'İN SALDIRISINA UĞRADI

Görkem, Mehmet Emir'in evine gizlice girdiğinden habersiz bir şekilde sabah ağrılar içinde uyandı. Şiddetli ağrısı ve kanaması olduğu için hemen doktordan randevu aldı. Görkem, doktor kontrolünde cinsel saldırıya uğradığını anladı. Kendisine ilaç verildiğinden şüphelendi ancak kanında çıkmadığı için bu iddiasını ispatlayamadı.

Görkem, saldırıya uğradığını fark ediyor;

MEHMET EMİR'İN BİR KURBANI DAHA ORTAYA ÇIKTI

Deniz ise Mehmet Emir'e dair bir bilgiye ulaşabilmek için araştırmalarına devam etti ve arkadaşı Serdar'ın yardımıyla bu sefer Mehmet Emir'in ölen karısı Mine'nin yakın arkadaşı Duygu'yla görüştü. Kadından Mehmet Emir'in gerçek yüzüne dair bir şeyler öğrenmek isteyen Deniz, buradan da eli boş dönmek zorunda kaldı. Duygu önce Mehmet Emir'le birlikte olduğunu ve yaşadıkları geceyi hatırlamadığını Deniz'e açıkladı ama yaşadıklarını polise anlatmak istemedi. Deniz, doğruyu söylediğini ispatlamak için uğraşırken diğer tarafta Saklışehir'in kendisine açtığı savaşla karşı karşıyaydı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalancı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Mehmet Emir tarafından bir kez daha engellenen Deniz büyük bir yıkım yaşıyor. Deniz'in zor anlar yaşadığı tanıtımda Yasemin ile aralarındaki tartışma dikkat çekiyor. Deniz, Murat ile Yasemin'in arasında ne olduğunu sorgularken duydukları karşısında şoke oluyor. Deniz ve Mehmet Emir arasındaki savaş giderek tehlikeli bir hal almaya başlarken Deniz'in bu sefer nasıl bir plan yapacağı merakla bekleniyor.

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

"Yalancı" yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Yalancı'nın 6. Bölüm Tanıtımı;