Deniz kendini bir savaşın içinde buluyor!

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Yalancı'nın bu akşam ekrana gelecek 5. bölümünde Mehmet Emir Saklışehir'in gözü önünde Deniz'e mahkeme celbini verdikten sonra herkes davaya kilitlenir. Deniz savaşa devam etmekle Mehmet Emir'den özür dilemek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Elindeki tek şey Mine'nin intiharı ardındaki şaibedir. Fakat bu iddiasını destekleyecek delili yoktur. Sezgileri dışında.

Mehmet Emir kazanmak için bel altı vurmaktan çekinmeyecektir. Deniz ise sadece kendini değil sevdiklerini de tuzaklardan korumaya uğraşacaktır. Fısıltılar yükselirken Deniz kendini bir savaşın içinde bulur. Savaş onunla tüm Saklışehir arasındadır.

''Yalancı'', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Yalancı'nın 5. Bölüm Tanıtımları;

Yalancı'nın 5. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;