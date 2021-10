'Yalancı' 2 Kasım Salı akşamı Show TV'de!

HABERTURK.COM

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi 'Yalancı' yeni bölümleriyle artık salı akşamları izleyiciyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta çarpıcı gelişmelerin yaşandığı 'Yalancı'nın merakla beklenen yedinci bölümü 2 Kasım Salı akşamı Show TV'de!

HİKAYE ÇOK BAŞKA VE HEYECANLI BİR YERE GİDİYOR

Dizinin önceki günlerde yayınlanan tanıtımı da büyük ses getirmişti. Görkem'in Deniz'i uyardığı heyecan dolu tanıtımda Mehmet Emir, Doruk'un öğretmenine yemeğe çıkmayı teklif ediyor. Deniz ise bu yemeği engellemek için Hilal'le konuşuyor. Yasemin, Deniz'e kendini affettirmeye çalışırken Murat'ın "Bir ipucu buldum" sözleri merak uyandırıyor. Deniz'in salonunda Mehmet Emir'in yemeğe davet ettiği Hilal'in bulunması ise izleyenleri şoke ediyor.

'YALANCI'NIN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

'Yalancı'nın ekrana gelen altıncı bölümünde Deniz, Mehmet Emir'in bütün hamlelerini önceden öğrenmesiyle kendisini takip ettirdiğini ya da birinin ona haber verdiğini düşünmeye başladı. Mehmet Emir'in ise Deniz'in evindeki oyuncak ayıya kamera yerleştirdiği ve her şeyi oradan öğrendiği ortaya çıktı. Mehmet Emir, Deniz için giderek daha büyük bir tehlike haline gelirken Yasemin, sonunda Mehmet Emir'in intihar eden karısı Mine hakkında eline geçen bilgileri Deniz'le paylaştı. Deniz, daha sonra Görkem'den aynı konu hakkında Murat'ın da araştırma yaptığını öğrenince kendisine yalan söyleyen Murat ve Yasemin'den şüphelenmeye başladı.

Okay, Murat'ı son yaşanan olaylardan dolayı uyarmak için yemeğe davet etti. İkilinin yemeğinde konuşma hiç beklenmedik bir yere gitti ve sarhoş olan Murat, Okay'ın şüpheleneceği şeyler söyledi. Mehmet Emir'den sonra Murat'tan da Yasemin'le alakalı şeyler duyan Okay, Yasemin'e hayatında biri olup olmadığını sordu. Yasemin olmadığını söylese de gerçeklerin ortaya çıkması uzun sürmedi. Deniz, Murat ve Yasemin arasındaki ilişkiyi öğrendi. İkilinin yüzleşmesinin hemen ardından Okay da gerçekleri öğrendi. Deniz, Murat ve Yasemin arasındaki ilişkiyi öğrendikten sonra tek güvendiği ailesini de kaybetti ve büyük bir yıkım yaşadı. Finalde ise Deniz'in yaptığı plan izleyenleri şoke etti. Deniz, Mehmet Emir'i kaçırdı. Deniz'in ne yapacağı merak konusu olurken o anlarda heyecan doruklara ulaştı.

Show TV’de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer’in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı 'Yalancı' dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

'Yalancı' yeni bölümüyle 2 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!