İkinci bölüme sayılı günler kala Deniz ve Mehmet Emir'in geçirdikleri gizemli gecenin ardından yaşadıklarına yer veren tanıtımlar izleyicileri ikiye böldü.
YALANCI'DA SORU İŞARETLERİ ARTIYOR
Deniz (Burçin Terzioğlu), Mehmet Emir'in (Salih Bademci) kendisine zarar verdiğine emin ancak kanıtları Mehmet Emir'in temizlediğini iddia ediyor. "Ben yalanı hiç sevmem!" diyen Deniz doğru mu söylüyor? Mehmet Emir ise sosyal hayatında saygın ve başarılı bir profil olarak dikkat çekiyor. Deniz'den çok hoşlandığını söyleyen ve o gece ters giden hiçbir şey olmadığını iddia eden Mehmet Emir, yalancı mı?
İlk bölümde Deniz, sesini duyurabilmek adına sosyal medyada yaptığı paylaşımla Mehmet Emir'i ifşa etti. Deniz'in bu paylaşımının ardından hem kendisi hem de Mehmet Emir zor anlar yaşamaya başladı. Deniz'in bu hamlesinin getireceği sonuçlar da büyük bir merak konusu!
YALANCI'NIN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Deniz, Mehmet Emir'in kendine ilaç verdiğini düşünmektedir. Ama polis bir kanıt olmadan bir şey yapmamakta; Deniz de bunu kanıtlayamamaktadır. Mehmet Emir ise Doruk daha fazla zarar görmeden tüm yaşananların bitmesini istemektedir. Mehmet Emir, Deniz'le konuşmaya, onu ikna etmeye çalışır. Deniz dinlemez. Ona göre Mehmet Emir tecavüzcüdür ve ne yapıp edip maskesini düşürecektir. Ama Deniz'in çabaları ters teper, ayağına dolanır. Herkesten gizlediği sırrı ortalığa dökülmek üzeredir. Deniz artık geri dönülmez bir yola girmiştir.
Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.
Yalancı, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
İşte Yalancı'nın Tanıtımları:
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