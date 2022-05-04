'Yalan Suriyeli sayısı' bildirenlere suç duyurusu

DHA

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözüm ona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyor. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında, Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır" ifadelerine yer verdi.