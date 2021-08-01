Ağrı'nın Tutak ilçesinde 2 yaşındaki kız, hayvanların su içtiği yalağa düşerek hayatını kaybetti.

Tutak ilçesine bağlı Ortayamaç köyünde 2 yaşındaki Zerrin Durak, evinin önünde oyun oynadığı sırada hayvanların su içmesi için bahçeye yapılan yalağa düştü.

Ailenin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, minik Zerrin'in boğularak hayatını kaybettiğini tespit etti.