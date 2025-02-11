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        Haberler Gündem Güncel Ahırkapı'da yakıt sızıntısına müdahale | Son dakika haberleri

        Ahırkapı'da yakıt sızıntısına müdahale

        İstanbul Ahırkapı'da demirli bulunan bir gemiden yakıt sızıntısı kaynaklı deniz kirliliği meydana geldi. Ekiplerin çalışmasının ardından deniz yüzeyi temizlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 09:54 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:54
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        Ahırkapı'da yakıt sızıntısına müdahale
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        Ahırkapı Demir Sahası'nda bulunan bir gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine müdahale edildi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahırkapı'da "Jag" isimli gemideki yakıt sızıntısından kaynaklı deniz kirliliğine, kurtarma uzmanı eşliğinde "KEGM-3" ve "KEGM-4" botları, çevre barcı ve "Mehmetçik" römorkörüyle müdahale edildi.

        Ekiplerin çalışmasının ardından deniz yüzeyi temizlendi.

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