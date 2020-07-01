Yakıt deposunda esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı - ANTALYA

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte bir otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.Ekiplerce, Çamlık mevkisinde durdurulan araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı.Köpeğin tepki verdiği yakıt deposunda poşetlere sarılı 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, Manavgat ilçesinde içinde 1120 adet uyuşturucu hapın bulunduğu kargo paketini almaya gelen U.T. de sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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