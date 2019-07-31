31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bodrum Kalesi açıklarında demirli bulunan 150 milyon dolar değerindeki yat, İtalya'nın Livorno tersanesinde 2016 yılında inşa edildi.
Helikopter iniş pedi, spa, spor salonu, güzellik salonu, asansör, güvertede jakuzi, yüzme havuzu, plaj kulübü, barbekü, ihale garajı, yüzme platformu, sualtı ışıkları gibi özellikleri bulunan yatın ayrıca araç içi rahatlığı artıran, çapa üzerinde çalışan 'sıfır hız sabitleyicileri' bulunuyor.
Milyarder Philip Green ayrıca Amerika’da yasa dışı silah bulundurmak suçundan cezaevinde yatarken paylaştığı bir fotoğrafla şöhreti yakalayan, tahliyesinin ardından dünyanın en ünlü modelleri arasına katılan Jeremy Meeks’in müstakbel kayınpederi.
Jeremy Meeks ve ünlü bir kozmetik markasının varisi olan sevgilisi Chloe Green, 2017 ve 2018 yazında aynı yatla Bodrum’a gelmişti.
2017 yılında evli olduğu dönemde Chloe Green ile Bodrum’da samimi bir şekilde görüntülenmesi ise çok konuşulmuştu. Daha sonra Jeremy Meeks eşinden boşanmış ve Chloe Green ile nişanlanmıştı.
Son günlerde İngiliz medyasında ikilinin ayrılık dedikodularına dair haberler de yapıldı. Meeks ve Green çiftinin Bodrum’da demirli bulunan mega yatta olup olmadığı ise bilinmiyor.
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