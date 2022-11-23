Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da yakınlarının ulaşamadığı kadın ölü bulundu - Güncel haberler

Yakınlarının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

Adıyaman'da, yakınlarının bir süredir haber alınamadığı Gülşen D., evinde hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi

Giriş: 23.11.2022 - 16:18 | Güncelleme: ABONE OL
Adıyaman'da yakınlarının ulaşamadığı kadın ölü bulundu - Güncel haberler
Yakınlarının ulaşamadığı kadın ölü bulundu
0:00 / 0:00
İHA

Adıyaman'da, kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Besni ilçesine bağlı Yukarı Sögütlü Köyü'nde yaşayan Gülşen D.'den bir süre haber alamayan yakınları eve geldi. 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Gülşen D'.yi, hareketsiz halde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Gülşen D.'nin cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gülşen D.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası belirlenecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.