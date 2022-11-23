Yakınlarının ulaşamadığı kadın ölü bulundu

Adıyaman'da, kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Besni ilçesine bağlı Yukarı Sögütlü Köyü'nde yaşayan Gülşen D.'den bir süre haber alamayan yakınları eve geldi. 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Gülşen D'.yi, hareketsiz halde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Gülşen D.'nin cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gülşen D.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası belirlenecek.