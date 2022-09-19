Yakınlarının ulaşamadığı genç boğulmuş!

İHA

Konya'da, göle giren 25 yaşındaki Ahmet Arı, hayatını kaybetti.

Olay, dün Bozkır ilçesi Sorkun Mahallesi Dipsiz Gölde meydana geldi. Mahalle yakınlarında bulunan Dipsiz Göle giden ve burada serinlemek için göle giren 25 yaşındaki Ahmet Arı, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

Gençten haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonrası Ahmet Arı'nın cansız bedeni kıyıdan yaklaşık 5 metre uzakta bulunarak sudan çıkartıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Arı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.