DHA

Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikir Sezer (77) isimli yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. ihbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra, 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri, 6 katlı apartmanın 3’üncü katında ikamet eden Fikir Tepe’nin evine balkon kısmından girerek, kapıyı açtı. İçeriye giren sağlık görevlileri yaptıkları incelemede ise yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.