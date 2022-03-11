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Komşularının haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, komşularının bir süredir haber alamadığı 51 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

11.03.2022 - 14:19 | Güncelleme: ABONE OL
Yakınlarının haber alamadığı adam ölü bulundu
Komşularının ulaşamadığı adam ölü bulundu
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İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Nebioğlu beldesinde, yalnız yaşayan Yeter Akgül (51) ölü bulundu.

Olay, Bayrambeyoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Yeter Akgül'den bir süredir haber alamayan komşuları, tüm çabalarına rağmen kapı açılmayınca durumu jandarmaya haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Yeter Akgül'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Akgül'ün ölüm sebebinin sobadan sızan karbonmonoksit gazı olduğu tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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