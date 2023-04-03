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Yakınları haber alamadı! Katili çok yakını çıktı!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı 53 yaşındaki İsmail Sarıkaya'nın, evinde cansız bedeni bulundu. Öldürüldüğü belirlenen Sarıkaya'nın cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan komşusu 17 yaşındaki H.K. tutuklandı

Giriş: 03.04.2023 - 08:13 | Güncelleme: ABONE OL
Yakınları haber alamadı! Katili çok yakını çıktı! - Adana haberleri
Yakınları haber alamadı! Katili çok yakını çıktı!
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DHA

Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Saimbeyli ilçesine bağlı Çeralan Mahallesi'nde oturan İsmail Sarıkaya'dan (53) bir süredir haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi.

EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre belirtilen adrese giden ekipler, Sarıkaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Kesici aletle öldürülen Sarıkaya'nın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

MAKTULÜN CEP TELEFONU İNCELENDİ

Çalışma başlatan jandarma, Sarıkaya'nın cep telefonunu inceledi. Ekipler, şüpheli olarak Sarıkaya'nın komşusu H.K.'yi gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemleri sonrası H.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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