Yakınları haber alamadı! Katili çok yakını çıktı!

Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Saimbeyli ilçesine bağlı Çeralan Mahallesi'nde oturan İsmail Sarıkaya'dan (53) bir süredir haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi.

DHA'da yer alan habere göre belirtilen adrese giden ekipler, Sarıkaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Kesici aletle öldürülen Sarıkaya'nın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

Çalışma başlatan jandarma, Sarıkaya'nın cep telefonunu inceledi. Ekipler, şüpheli olarak Sarıkaya'nın komşusu H.K.'yi gözaltına aldı.

İşlemleri sonrası H.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.