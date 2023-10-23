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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Yakın yörünge uydularının ihtiyacı olan yer istasyonları yerli imkanlarla üretiliyor - Teknoloji Haberleri

        Yakın yörünge uydularının ihtiyacı olan yer istasyonları yerli imkanlarla üretiliyor

        Uydu ve uzay alanında gelişen teknoloji ve yeni ihtiyaçlara göre kabiliyetler geliştiren Türkiye, yakın yörünge uydularının ihtiyacı olan yer istasyonlarını yüzde 98'e varan yerlilik oranıyla üretilebildiği açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:51
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        Yakın yörünge uydu istasyonları yerli imkanlarla üretiliyor
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        Yakın yörünge uydularının ihtiyacı olan yer istasyonlarının ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi üzerine çalışan yerli firmalardan PROFEN Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Kamil Yüksel, yaptığı açıklamada, tamamen yerli sermayeli şirketin haberleşme teknolojileri alanında faaliyet gösterdiğini söyledi.

        Uzmanlık alanlarının uydu haberleşme teknolojileri olduğunu anlatan Yüksel, şirket olarak uydu yer sistemleri tasarladıklarını dile getirdi.

        TÜRKİYE'DE ALTYAPI KABİLİYETLERİ GELİŞİYOR

        Yüksel, yakın yörünge uydularının yer istasyonlarının tüm dünya için ihtiyaç haline geldiğine dikkati çekerek, dünya ile Türkiye'de de bu alanda artan ihtiyacı karşılamak için şirket olarak altyapı ve kabiliyetlerini geliştirdiklerini ifade etti.

        Yakın yörünge ve küp uydular için tasarlanan anten sistemlerinin dünya çapında talep edildiğinin altını çizen Yüksel, "En önemli ürünümüz, bu alanda ihtiyaca binaen tasarlanmış anten sistemleri. Bunları tüm dünyada yakın yörünge küp uyduları işleten kurumlara veriyoruz. Yer sistemleri ürünlerinde çeşitli boyut ve kabiliyetlerde ürünlere ihtiyaç var. Türkiye'de yakın yörünge uydularının ihtiyacı olan yer istasyonları yüzde 98'e varan yerlilik oranıyla üretilebiliyor. Bizim ürünlerimiz yüzde 100'e yakın yerlilik oranıyla geliştirildi. Göktürk uydumuzda da bu ürün kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

        "UYDU TEKNOLOJİLERİ YÜKSEK VERİ İHTİYACI GEREKTİRİYOR"

        Özellikle yakın çevredeki ve dost ülkelerin, uydu teknolojilerinde ürünlerini tercih ettiklerini belirten Yüksel, "Uydu teknolojisi, özellikle küçük uydularla artık yüksek hız ve yüksek veri ihtiyacı gerektirdiğinden daha kabiliyetli yer istasyonları gerektiriyor. Biz de büyük bir AR-GE'ye sahibiz. Şu ana kadar geliştirdiğimiz yer hizmetleri ekipmanlarının daha büyük kapasiteye cevap verecek nitelikte olması için çaba gösteriyoruz" dedi.

        Yüksel, Türkiye'nin uydu alanında çok iddialı bir rolünün olduğunu ve ülkede, dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edebilen, uzay ve yer konusunda yerli ürünler ortaya çıkarabilen çok fazla firma bulunduğunu sözlerine ekledi.

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