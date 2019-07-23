Yakın Tehdit filminin konusu ve oyuncuları, film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Türkiye'de ilk olarak 2013 yılında beyaz perdede izleyici ile buluşan Yakın Tehdit filmine dair tüm detaylar haberimizde.

YAKIN TEHDİT OYUNCULARI KİMLER?

Joel Schumacher’un yönetmenlik koltuğunda oturduğu Yakın Tehdit filminin oyuncu kadrosunda usta isimler Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet, Liana Liberato ve Ben Mendelsohn yer alıyor.

YAKIN TEHDİT FİLMİ KONUSU NE?

Miller ailesi zenginlik ve huzur içinde yaşamaktadır. Kyle Miller büyük paralarla oynayan mücevher sektöründeki bir iş adamıdır; güzel bir eşi Sarah ve ergenlik çağını yaşayan genç bir kızı (Avery) vardır. Fakat bir gün evleri aniden bir grup maskeli adam tarafından baskına uğrar. Başta evin içerisindeki yüksek güvenlikli kasanın içindekileri isteseler de eli silahlı bu adamların Miller ailesinden talepleri daha da fazladır...