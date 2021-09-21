9 ay sonra kayalıkların arasında yakalandı

Şanlıurfa2da Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağbaşı Mahallesinde 6 Ocak 2021 tarihinde Mehmet Sinan Ortakaya'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı olan firari Halil Karahan´ın ilçede gizlendiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şafak vakti düzenlediği operasyonla şüpheli Halil Karahan'ı gizlendiği kayalıkların arasında yakaladı. Gözaltına alınan Karahan, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.