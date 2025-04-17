“Yakalanan şüpheli sayısı 602 oldu”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda gözaltına alınan şüpheli sayısının 602'ye yükseldiğini bildirdi
Giriş: 17.04.2025 - 18:27 Güncelleme: 17.04.2025 - 18:39
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda gözaltına alınan şüpheli sayısının 602'ye yükseldiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:
"Bugün 'Narkokapan-Ankara Operasyonu' ile 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor."
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