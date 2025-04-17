Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem “Yakalanan şüpheli sayısı 602 oldu” - Güncel haberler

        “Yakalanan şüpheli sayısı 602 oldu”

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda gözaltına alınan şüpheli sayısının 602'ye yükseldiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.04.2025 - 18:27 Güncelleme: 17.04.2025 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yakalanan şüpheli sayısı 602 oldu"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda gözaltına alınan şüpheli sayısının 602'ye yükseldiğini bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

        "Bugün 'Narkokapan-Ankara Operasyonu' ile 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor."

        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Ali Yerlikaya
        #narkokapan
        #ankara
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        Joao Capela: Hiçbir şey saklamıyoruz
        Joao Capela: Hiçbir şey saklamıyoruz
        Zaharova'dan Merz'e yanıt
        Zaharova'dan Merz'e yanıt
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Hektor da bunu isterdi!
        Hektor da bunu isterdi!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Habertürk Anasayfa