Yakalanan 3 uyuşturucu zanlısından 2'si tutuklandı - KARAMAN

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen H.Ö, H.S. ve M.C.G'yi operasyonla yakaladı.Şüphelilerin evlerindeki aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ö. ve H.S. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.