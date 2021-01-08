Dink cinayetinde 1 kişi için yakalama kararı!

İstanbul Şişli'de 19 Ocak 2007 tarihinde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde astsubay olan Okan Şimşek hakkında, meydana gelecek olan cinayetten önceden haberi olmasına rağmen sakladığı gerekçesiyle tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına kararı verildi.

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