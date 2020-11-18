Yahya Ülker’in Yıldız Ventures’ı girişimcileri bekliyor

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, holdingin yönetim kurulu üyesi Yahya Ülker, Holding’deki görevinin yanı sıra, kurduğu girişimcilik ofisi Yıldız Ventures ile yenilikçi iş fikirlerinin gelişimine yön veriyor.
Yıldız Ventures, gıda ve perakende sektörlerindeki hızlı dönüşüme ve tüketici beklentilerindeki değişime yönelik girişimler başta olmak üzere pek çok farklı alandaki yenilikçi fikir ve girişimlere destek sağlıyor. Projeleri ya da ürünleri için Yıldız Ventures’ın desteğini alan girişimciler, sürecin erken aşamalarından itibaren kurumsal firmalarla iş birliğinden finansal desteğe kadar pek çok farklı imkândan yararlanabiliyor.
- istegelsin’e 30 milyon dolarlık yatırım
Yıldız Ventures, kurulduktan kısa bir süre sonra Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin en büyük finansal yatırımcılarından biri haline geldi. Gıda ve perakende başta olmak üzere farklı alanlarda binden fazla başvuru alan şirket, gelen tüm fikir, ürün ve projeleri detaylı olarak inceledikten sonra titiz bir seçim süreci gerçekleştiriyor.
Bu değerlendirmenin sonucunda başarıyla hayata geçirilen projeler arasında, son dönemin dikkat çeken girişimi istegelsin de yer alıyor. Türkiye’nin ilk online süpermarketi istegelsin, Yıldız Ventures’ın 30 milyon dolarlık yatırımıyla sektörde kısa sürede önemli oyunculardan biri haline geldi.
- "Girişim sermayeleri pandemiyle birlikte yeni alanlara odaklanıyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Yıldız Ventures Kurucusu Yahya Ülker değişime hızla uyum sağlama açısından çevik ve yenilikçi girişimlerin önemine dikkati çekti.
Ülker, "Girişim sermayeleri özellikle pandemi döneminde yeni iş alanlarına odaklanmaya başladı. Sosyal ve kurumsal hayatta yaşadığımız büyük ve hızlı değişim, yenilikçi fikirler için verimli bir ortam sağladı. Bu anlamda yatırımların daha da hız kazanacağına inanıyoruz. Tüketicilerin yeni normalle beraber evde daha çok vakit geçirmeleri, online alışverişe yönelmeleri sonucunda bu ihtiyaçlara karşılık veren yeni iş modelleri parlıyor. Yıldız Ventures olarak biz de bu tür girişimleri destekliyor, 2021 yılında da yatırım programlarımızla startup ekosistemini güçlendirmeyi, yeni iş modellerini ve fikirleri değerlendirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.
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