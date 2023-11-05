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        Haberler Dünya Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin köyüne saldırdı - Dünya haberleri

        Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin köyüne saldırdı

        İşgal altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimciler, Filistin köyüne saldırarak 3 Filistinliyi yaraladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 00:51 Güncelleme: 05.11.2023 - 00:51
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        Batı Şeria'da Filistin köyüne saldırı
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        Batı Şeria'nın Tubas kentine bağlı Yizra Köyü Köy Meclisi Başkanı Muhlis Musaid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca silahlı yerleşimcinin, arabalar ve traktörlerle köye baskın düzenlediğini belirtti.

        Yahudi yerleşimcilerin, evlerinde bulunan köylülere saldırdığını, eşyalarına zarar verdiğini ve Filistinli çiftçilere ait onlarca ineği kaçırdığını kaydeden Musaid, saldırılarda 3 köylünün yaralandığını, birinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

        Musaid, "Yerleşimciler, saldırıları sırasında köylüleri buradan kovma tehditlerini yineledi. Köylüleri topraklarından zorla çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.

        YAHUDİ YERLEŞİMCİLER BİR AY İÇİNDE 390 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ, 9 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

        Öte yandan Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimiyle Mücadele Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin ekim ayında yaptığı saldırıların "rekor" düzeyde olduğu belirtildi.

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        Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere bir ay içinde 390 saldırı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, saldırılar sonucunda 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırıları nedeniyle yaklaşık 100 aileden oluşan 810 kişilik 9 bedevi topluluğunun bulundukları yerden başka yere göç etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

        Yahudi yerleşimcilerin İsrail ordusunun koruması altında zeytin hasadı sırasında sivil halka tehlikeli, şiddetli, sistematik saldırılar düzenlediği, bu durumun hasat vaktini gerilettiği belirtildi.

        Zeytin hasadı yapan Filistinlilere karşı 126'dan fazla saldırı gerçekleştirildiği, bunlardan 55'inde ateşli silah da kullanıldığı, 41'inin silahla korkutma ve tehdit içerdiği ifade edildi.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

        Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #Filistin
        #Batı Şeria
        #gazze
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