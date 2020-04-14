Yahşihan'da evlere maske dağıtıldı - KIRIKKALE

AA

İlçedeki tüm evleri, apartmanları ve siteleri gezen belediye ekipleri, kapılarını açan vatandaşlara maskeleri ücretsiz verdi. Ekipler, evde olmayan vatandaşların maskelerini kapı kollarına astı.Maske dağıtımıyla ilgili bilgi veren belediye görevlisi Ömer Onan, "Yahşihan Belediye Başkanımız Osman Türkyılmaz'ın direktifleri doğrultusunda Yahşihan'da ikamet eden tüm sakinlerimize maskelerimizi dağıtarak, sağlıklı yaşamlar diledik." dedi.