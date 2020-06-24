Yahni Dağı'nda doğada otlatılan atlar ilgi çekiyor

AA

Kentte ilkbahar döneminde tarım arazilerinde kullanılan atlar, tarlaların hasat dönemine kadar sahiplerince ücreti ödenen bir çoban tarafından meralarda otlatılıyor.

Atlar geçmiştekinin aksine teknolojinin yaygınlaşması sebebiyle tarım arazilerinde fazla kullanılmamasına rağmen hasat döneminde ise ürünlerin taşınmasında kullanılıyor.

Bu nedenle hasat dönemine kadar doğada otlatılan atlar, özellikle kent dışından yöreye gelenlerin ilgisini çekiyor.

Genellikle 1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde çobanlarca otlatılan atlar ve beraberindeki tayları güzel görüntüler oluşturuyor.

Sayıları yüze yaklaşan atların tayları ile doğada otlayıp koşuşturması ilginç görüntüler sunuyor.

Bölgeden geçen yerli ve yabancı turistler zaman zaman araçlarını durdurup at sürülerinin fotoğrafını çekiyor.

At çobanlarından Ahmet Halefoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların belli dönemlerde meralarda kaldığını ifade ederek, "Atları otlatıyoruz, suyunu veriyoruz, yaklaşık 2 ay burada bakıyoruz hasat döneminde otlar biçildiğinde köylüler tekrar atlarını çalıştırmak üzere alıp köylerine götürüyor." dedi.