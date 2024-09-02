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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yağmurdan korunurken can verdiler! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Yağmurdan korunurken silahlı saldırıda can verdiler!

        Aksaray'da iki kişi, yağmurdan korunmak için sığındıkları balkonun altında silahlı saldırıya uğradı. Kan donduran olayda iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından yakalanan katil zanlı da darp edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:32
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        Yağmurdan korunurken can verdiler!
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        Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, yağmurdan korunmak için sığındıkları balkonun altında silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı, saldırgan da çevredekiler tarafından darp edildi.

        AA'da yer alan habere göre Gülağaç ilçesine bağlı Akmezar köyünde, yağmurdan korunmak için komşularının evinin balkonunun altına sığınan Veli Tan (30) ve Beytullah Erdoğan (23), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        SALDIRGANI YAKALAYIP DARP ETTİLER

        Silah seslerini duyan Tan ve Erdoğan'ın yakınları, saldırganı yakalayarak darp etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gülağaç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Veli Tan, hayatını kaybetti. Beytullah Erdoğan ve kimliği belirlenemeyen saldırgan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, saldırganın yüzü tanınmayacak halde olduğu için kimliğini tespit edemedi. Veli Tan'ın ölüm haberi üzerine hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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