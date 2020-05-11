Son 3 yılda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valiliğinin yatırımlarıyla adeta doğal bir açık hava müzesi görünümüne kavuşan, alternatif turizmin cazibe merkezi olarak adlandırılan Frigya, eski hareketli günlerine dönmeyi bekliyor.