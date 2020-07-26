Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yeni sevgilisi DJ Can Balta'yla Kuruçeşme'deki bir mekanın açılışına geldiklerini söyleyen Yağmur Ünal, taktığı maskesiyle koronavirüse karşı tedbir aldı.



Gazetecilerden kaçmayarak poz veren Yağmur Ünal'ın keyifli olduğu gözlendi.

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