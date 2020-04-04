"HER YAZILAN DOĞRUYU YANSITMIYOR"

Çıkan haberlerin ardından Tanrısevsin, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Karantina günleri raporu... Gün; 20, ev nüfusu; bir anne, bir kız, iki poodle... Hazır ve nazır sağlık için evdeyiz. Her yazılan doğruyu yansıtmıyor bazen.

Oğuzhan Koç ise konuyla ilgili sessizliğini sürdürüyor.