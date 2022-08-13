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Yağmur Tanrısevsin: Aşka ayıracak vaktim yok - Magazin haberleri

Yağmur Tanrısevsin: Aşka ayıracak vaktim yok

Yağmur Tanrısevsin, özel hayatıyla alakalı konuştu. Ünlü oyuncu, "Aşka ayıracak hiç vaktim yok, inanın. Bir yandan sinema filmi, bir yandan dizi projeleri diğer taraftan da seramik atölyesi... Bu yoğunlukta emin olun ki aşkı düşünecek vaktiniz kalmıyor." dedi

13.08.2022 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Ataşehir'de objektiflere yansıdı.

    Yeni bir proje için görüşmesinin olduğunu ifade eden Tanrısevsin, "Bu sezon okuduğum o kadar güzel iş ve senaryolar var ki... Benim için en doğru proje neyse onunla ilerlemek istiyorum." dedi.

  • "AŞKA AYIRACAK VAKTİM YOK"

    Uzun bir süredir hayatında kimse olmayan Yağmur Tanrısevsin, "Aşka kalbinizi kapattınız mı?" sorusuna gülümseyerek, "Aşka ayıracak hiç vaktim yok, inanın. Bir yandan sinema filmi, bir yandan dizi projeleri diğer taraftan da seramik atölyesi... Bu yoğunlukta emin olun ki aşkı düşünecek vaktiniz kalmıyor." ifadelerini kullandı.

  • "EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUM"

    AKM ve son olarak İspanya'nın en popüler mekanının seramik çalışmasını gerçekleştiren Tanrısevsin, "O işler sizin bildikleriniz, onların yanı sıra birçok güzel iş yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı için yaptığımız birçok proje var. Yurt dışına tasarım yapmak, seramik ihraç etmek benim için ayrı bir önem taşıyor. Tasarımcı olarak dünyada büyük bir marka olmak en büyük arzum. Bunun için emin adımlarla ilerliyor, güzel işler yapıyorum ve gün geçtikçe büyüyen güzel bir ekibim var. Nice başarılı çalışmalarımız olacak, sizlerle paylaşmak için şimdiden heyecanlanıyorum." şeklinde konuştu.

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