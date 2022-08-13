"EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUM"

AKM ve son olarak İspanya'nın en popüler mekanının seramik çalışmasını gerçekleştiren Tanrısevsin, "O işler sizin bildikleriniz, onların yanı sıra birçok güzel iş yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı için yaptığımız birçok proje var. Yurt dışına tasarım yapmak, seramik ihraç etmek benim için ayrı bir önem taşıyor. Tasarımcı olarak dünyada büyük bir marka olmak en büyük arzum. Bunun için emin adımlarla ilerliyor, güzel işler yapıyorum ve gün geçtikçe büyüyen güzel bir ekibim var. Nice başarılı çalışmalarımız olacak, sizlerle paylaşmak için şimdiden heyecanlanıyorum." şeklinde konuştu.