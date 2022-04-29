Oyuncu Yağmur Tanrısevsin (31), Elele Dergisi'ne samimi açıklamalarda bulundu. Hayattaki değerlerinden bahseden Tanrısevsin, "Adaletsizlik ve haksızlık benim hiç tahammül edemediğim bir şey. Bana ya da başkalarına fark etmez. O zaman içimden ortalığı kasıp kavurabileceğim bir güç çıkıyor. Beni iyi tanıyan herkes, en değer verdiğim şeyin bu olduğunu bilir." dedi.