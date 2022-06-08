Yağmur geliyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Perşembe günü yurdun büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik), Doğu Akdeniz (Adana ve Osmaniye illeri ile Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı), İç Anadolu'nun güney ve batısı (Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas ile Konya'nın doğusu), Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan), Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SEL VE SU BASKINI UYARISI

Ankara Valiliği, yarın şehrin kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak etkili olması beklenen sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı nedeniyle vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Valilkten yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 9 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.