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        Haberler Gündem YAĞMUR GELİYOR | Meteoroloji'den peş peşe yağış ve fırtına uyarısı! 10-11-12 Ekim okullar tatil mi, hangi ilde okullar tatil?

        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 10-11-12 Ekim okullar tatil mi edilecek?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe kritik uyarılar geldi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, 14 il için sarı kodlu uyarı verilirken; kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu. Açıklama sonrasında okulların durumu merak konusu oldu. İşte "10-11-12 Ekim okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:47
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        • 1

          Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe uyarılardan sonra öğrenci ve velilerin gündeminde okulların tatil edilip edilmeyeceği yer alıyor.

        • 2

          METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARI!

          Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Düzce, Osmaniye ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden Kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        • 3

          KUVVETLİ RÜZGAR GELİYOR!

          Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda (Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yüksekler başta olmak üzere kısa süreli 70 - 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        • 4

          10 - 11 - 12 EKİM OKULLAR TATİL OLACAK MI?

          Okulların yoğun yağış uyarısı nedeniyle 10 - 11 - 12 Ekim günleri tatil olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Yağışlı olması beklenen illerimizdeki okullarla ilgili bir açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır.

        • 5

          MGM 10 Ekim hava durumu raporu şu şekilde;

        • 6

          MGM 11 Ekim hava durumu raporu şu şekilde;

        • 7

          MGM 12 Ekim hava durumu raporu şu şekilde;

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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