24 TEMMUZ ÇARŞAMBA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülke geneli yine oldukça sıcak olacak ancak Çarşamba günü birçok şehirde yağmur da kendini gösterecek. Her ne kadar yağmur, sıcaklıkları düşürmese de vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak.

Yarın Marmara, Karadeniz, Güneydoğu ve Akdeniz'de yağış bekleniyor.