Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Tokat dışında),Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Siirt ile Kırklareli kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge geneline sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Amasya ve Tokat dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yağmurlu, kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 14°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege’de fırtına; Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) batısı yer yer 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuzeyi 7 (60 km/sa),akşam saatlerinden itibaren 8 (75 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi ile öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m, gece saatlerinde yer yer 3,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),sabah saatlerinde 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, sabah saatlerinde doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
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