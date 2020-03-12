12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eski milli futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık’a geçen yıl aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Emre Aşık’ın avukatlığını yapan Funda Sadıkahmet Alp, tehdit edildiğini öne sürerek Yağmur Aşık ve azmettirdiğini iddia ettiği Sertaç Ataoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede Yağmur Aşık ve Sertaç Atağoğlu'nun ‘hakaret’, ‘iftira’, ‘tehdit’, ‘suça iştirak’, ‘suça azmettirme suretiyle iştirak’, ‘suça yardım etme suretiyle iştirak’, ‘devleti aşağılama’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ cezalandırılması istendi.
Şikayetçi Funda Sadıkahmet Alp, Emre Aşık’ın avukatı olarak İstanbul 10. Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtığını söyleyerek “Davayı açtıktan sonra hem müvekkilim hem de ben Yağmur Aşık ve çevresindeki birçok kişi tarafından baskı, tehdit ve hakaretlere maruz kaldık. Davalarımızdan vazgeçirmek için arayıp mesaj attılar” dedi.
Avukat Alp, Yağmur Aşık’ın hakaret, tehdit ve iftira ile davalardan vazgeçirmeye çalıştığını da suç duyurunda belirterek “Yağmur Aşık farklı numara ve sosyal medya hesaplarından birçok kişiyi tarafımın davadan çekilmesi ve onların istediği şartlarda anlaşmamız yönünde suça azmettirmiştir” ifadelerini kullandı.
Boşanma davasının ön inceleme duruşmasında da karşı tarafın çok çirkin bir uslup kullanarak hakim ile konuştuğunu aktaran Funda Sadıkahmet Alp, “Şüpheli Yağmur Aşık 20 Şubat 2020’de beni cep telefonumdan arayarak ‘Ben Yağmur Sarnıç. O Emre’ye söyle benimle anlaşsın, bu dava bitti, çocuklarımı da getirsin, sonra olacaklardan ben sorumlu değilim size yarına kadar müddet’ demiştir” cümlelerini de suç duyurusunda belirtti.
En son 5 Mart 2020’de kendisini Sertaç Ataoğlu olarak tanıtan şüphelinin aradığını ve başka delil elde etme şansı olmadığından ses kaydı yaptığını belirten avukat Alp, şüphelinin kendisine ‘Ne istediğimi çok iyi biliyorsun bu davadan çekil. Hem senin için hem de evladın için çok iyi olur. Ben seni uyardım beni iyi araştır. Ben kadına bir şey yapmam ama yanındaki erkeklere yaparım. Erkek değil mi senin çocuğun. Senin işin ne biliyor musun para ile köpeklik yapmak. Siz çantalı hırsızsınız. Sizin için söylüyorum. Çocuğunuzu gördüm Whatsapp’tan. Mağdur olmayın yani onu istiyorum. Yarın bir gün üzülürsünüz. Ben bu kadının yanındayım. Ben bu kadının sevgilisiyim. Onunla evleneceğim Emre boşanırsa. Her türlü satın alınacak adam var piyasada nasıl güveneceksin adalete. Bunu devletimiz söyledi adalet yok diye.’ şeklindeki ses kaydını sunuyorum” dedi.
Kızının can güvenliğinden endişe duyduğunu da dilekçede aktaran Alp, çocuğunun okuluna, ev ve iş yerine yaklaşmamaları ve tüm iletişim araçları ile kendisine ve aile bireylerine karşı uzaklaştırma kararı verilmesi yönünde yazı yazılmasını talep etti. Avukat Alp 2 şüpheli hakkında ‘hakaret’, ‘iftira’, ‘tehdit’, ‘suça iştirak’, ‘suça azmettirme suretiyle iştirak’, ‘suça yardım etme suretiyle iştirak’, ‘devleti aşağılama’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlarından suç duyurusunda bulunduğu dilekçeyi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu.
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