02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz aylarda 6 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Emre Aşık ile Yağmur Aşık barıştı. 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Yağmur Aşık, barışmanın perde arkasını canlı yayında anlattı.
İşte Yağmur Aşık'ın açıklamalarından satırbaşları: "Aşılmayacak problem yoktu. Ailesel faktörlerdi. Mutlu olmamızı istemeyen, mutsuz insanlar sebep olmuştu. 2 ay ayrı kaldık, insanların gerçek yüzünü gördük. Ayrı yapamadık. Devam etme kararı aldık.
Emre ile birilerinin dolduruşuna geldik. Pişman olduğunu bana söyledi. Ben de pişman oldum. Aşk kazandı, çocuklarımız kazandı. Bizi ayırmaya çalışanlar kaybetti… İkimizin ailesinde de böyle insanlar var.
"HAKKIMIZDA 'İHANET Mİ?' DİYE DEDİKODU ÇIKMIŞ ASLA"
Dostumuz, arkadaşımız sandığımız insanlar bile bizi ayırmak için ellerinden geleni yaptılar. Net bir şekilde gördük, artık çok az insanla devam ediyoruz. Hep üçüncü şahıslardı sebep.
Hakkımızda ‘ihanet mi?’ diye dedikodu çıkmış. Asla! Benim eşim öyle bir insan değil. Bu süreçte şunu gördüm, Evli adama meraklı ne kadar çok insan varmış!"
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