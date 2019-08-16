Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Sinop’un Gerze ilçesinde açık hava konserinde sahne alan Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Simge, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını hayranları için seslendirdi.

Yaklaşık üç bin 500 kişi dinlediği konser sırasında hayranlarına, “Para mı, aşk mı?” sorusuyla mini anket yapan Simge, erkeklerin büyük çoğunlukla para tercihinde bulunmalarına şaşırdı.

Konserin henüz yarısı olmadan bastıran sağanak yağmura rağmen şarkılarını söylemeye devam eden Simge, konserine yağmur altında devam etmesi hayranlarından büyük alkış aldı.

Yağmura rağmen 2 saat boyunca sahnede kalan sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.