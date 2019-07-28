Yağmur altında kazanan Verstappen

28 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Formula 1'de sezonun on birinci mücadelesi, Almanya'nın Hockenheim kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte 64 tur üzerinden yapıldı.
Yağmur nedeniyle birçok kazanın yaşandığı ve 7 sürücünün tamamlayamadığı yarış, büyük heyecana sahne oldu.
İkinci cepten kalkan Max Verstappen, güvenlik aracının defalarca piste girdiği ve 5 "pit stop" yaptığı yarışta sezonun 2, kariyerinin 7. birinciliğine ulaştı.
Mücadeleye son sıradan başlayan Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Verstappen'in 7.3 saniye arkasında 2. sırayı aldı.
Liderin 8.3 saniye gerisindeki Toro Rosso-Honda'dan Daniil Kvyat ise büyük bir sürprize imza atarak podyumun 3. basamağına çıktı.
Şampiyona lideri Lewis Hamilton "pole pozisyonu"ndan başladığı mücadeleyi 11. sırada bitirdi. Takım arkadaşı Valtteri Bottas da 57. turda kaza yaparak yarış dışı kaldı.
223 puanda kalan Hamilton, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 184 puanla Bottas ve 162 puanla Verstappen takip etti.
Sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 4 Ağustos'ta yapılacak.
Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:
İLK 10
1. Max Verstappen (Red Bull-Honda)
2. Sebastian Vettel (Ferrari)
3. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda)
4. Lance Stroll (Racing Point-Mercedes)
5. Carlos Sainz (McLaren-Renault)
6. Alexander Albon (Toro Rosso-Honda)
7. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)
8. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)
9. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)
10. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)
PİLOTLAR KLASMANI
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 223 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 184
3. Max Verstappen (Hollanda): 162
4. Sebastian Vettel (Almanya): 141
5. Charles Leclerc (Monaco): 120
TAKIMLAR KLASMANI
1. Mercedes: 407 puan
2. Ferrari: 261
3. Red Bull: 217
4. McLaren: 70
5. Toro Rosso: 42
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