Yağma ve kurşunlama şüphelilerine operasyon

Yağma ve kurşunlama şüphelilerine operasyon

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Karapürçek Mahallesi ile Siteler semtinde meydana gelen "yağma", "kurşunlama" ve "çevre sakinlerine rahatsızlık verme" olaylarına ilişkin çalışma yaptı.

Tespit edilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah Altındağ ve Mamak ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.M.Y., O.İ., U.H., G.İ. ve Ö.C.U. gözaltına alınırken; aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 42 kartuş, 20 gram Hint keneviri, 31 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.