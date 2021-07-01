Yağışlar Trakya'daki barajları doldurdu

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı 2020'nin haziran ayında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 493 milyon metreküp ölçülen barajlardaki su miktarı bu yılın aynı ayında 707 milyon metreküpe çıktı
Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini yükseltti.
Geçen yıla göre barajlardaki su seviyesi yüzde 50'ye yakın arttı.
DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 14 baraj, Haziran 2020- Haziran 2021 dönemindeki yağışlarla 214 milyon metreküp su aldı.
Haziran ayı itibarıyla Edirne'deki Sultanköy Barajı neredeyse tam doluluğa ulaşırken, Süloğlu, Hamzadere ve Yeni Karpuzlu barajlarının doluluk oranları da geçen seneye göre yükseldi.
Bölgedeki en yüksek su tutma kapasiteli Hamzadere Barajı yüzde 78'e yakın doluluk oranıyla 150 milyon metreküp su tuttu.
Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Kadıköy ve Yenikarpuzlu barajlarındaki su seviyesinde bir miktar azalma gözleniyor.
Tekirdağ'da ise geçen yılın haziran ayında 144 milyon metreküp olan barajlardaki su miktarı, bu yıl 173 milyon metreküp olarak ölçüldü. Kentte en yüksek su miktarı 125 milyon metreküp ile Çokal Barajı'nda görüldü.
Kırklareli'nde ise 4 barajdaki su seviyesinde 2 ila 3 kat artış gerçekleşti.
Geçen yıl kuraklığın simgesi haline gelen ve suların çekilmesiyle bölgedeki kuraklığı gözler önüne seren Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi bu yıl 3 katına çıktı. Kayalıköy Barajı'nın geçen yılın haziran ayında 34 milyon metreküp olan su hacmi, bu yıl aynı ayda 112 milyon metreküpe yükseldi.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajdaki su miktarı bu yıl 707 milyon metreküp olarak ölçüldü.
Barajların 2020 ve 2021 yılı haziran ayında doluluk oranları şu şekilde:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!