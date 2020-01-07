07 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Göç yolu üzerinde bulunan ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan göle binlerce ördek, kaz, martı ve angut akın etti.
AA'nın haberine göre Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kasım ve aralık ayında farklı dönemlerde çok az miktardaki yağışla göldeki su oranının yüzde 40 seviyelerine ulaştığını söyledi.
Kuşların dünyadaki farklı dört göç yolunun ikisinin Türkiye'de, bunlardan birisinin de Seyfe Gölü üzerinde olduğunu belirten Çetiner, "Burada az da olsa su var. Bu kadar suya rağmen gölümüzde binlerce kaz, martı, ördek ve angut konaklıyor. Bu kuşlar belli bir süre kalıyorlar. Özellikle kazlar 1 ay sonra yollarına devam edecekler. Yine yerel kuşlar burada olmaya devam ediyor" dedi.
Çetiner, Seyfe Gölü'nün çorak toprak yapısı nedeniyle tabana su sızdırmadığını dile getirerek, "Seyfe Gölü'nün kurumasının da en temel sebebi buharlaşma. Yüzeye maalesef su girişimiz olmadığı için yağışlarla doluluk sağlanmıyor. Aralık ayı itibarıyla az miktarda gelen yağış gölde su oluşmasına neden oldu. Gölümüzden başka bir yere su gitmiyor"dedi.
Bölgede sulama ve içme suyu amaçlı yapılan derin kuyu pompalamanın göldeki su miktarına azalmalara yol açtığını dile getirerek, "Burası en derin yerinin dolu olduğu halde bile 1 metreye ulaşmaz. Şuan gölde su yüzeyi 15 santimetreyi geçmez" sözlerine yer verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!