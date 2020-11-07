Yağış nedeniyle yoldan çıkan tır şarampole devrildi - BOLU

Alınan bilgiye göre, Akyazı'dan Mudurnu istikametine seyreden Kemal A. idaresindeki 50 AAH 125 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Tır sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle dorsesi yolda kalan tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.Devrilen tırın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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