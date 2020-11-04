Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor - İZMİR

AA

Yağcıoğlu Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.Çalışmalar kapsamında enkazdan çıkarılan eşyalar, sahiplerine veya yakınlarına teslim edilmek üzere polis ekiplerince 275 Sokak'ta korumaya alındı.Eşyalar arasında ev aletleri, kişisel malzemeler, giysiler, spor müsabakalarında elde edilmiş kupalar, düğünde çekilmiş fotoğraflar yer alıyor.Polis ekiplerinin başında nöbet tuttuğu eşyalar, görenlere duygusal anlar yaşatıyor.Depremin ardından tamamen yıkılan binalar arasında olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından 7 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 7 kişinin de cenazesine ulaşılmıştı.