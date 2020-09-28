Kilo vermenin aslında sanıldığı kadar zor olmadığını, bunun basit bir matematik işlemi gibi düşünülebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, yağ yakımını destekleyen besinleri ve kilo vermenin matematiğini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
İşte o besinler...
Su
Haydi hemen şimdi elinize bir bardak su alın ve içmeye başlayın; bundan sonra da her gün düzenli olarak vücudunuz için yeterli miktarda su içmeye çok dikkat edin! Çünkü vücutta yeteri kadar su olmadığında yağ yakımı başlamıyor. Aksine beyin yağ yakımını durduruyor ve depo etmeye devam ediyor; aksi halde yağ yakımı sonunda oluşacak atık maddeyi vücuttan uzaklaştıramaz. Bu yüzden su tüketimi yağ yakımı ve kilo verme süreci için çok önemli!
Gün içerisinde içtiğimiz çay ve kahve, su yerine geçmeyip aksine vücuttan sıvıyı dışarı atıyor. Eğer gün içerisinde 2-3 bardaktan fazla çay/kahve tüketiyorsanız, vücudunuz daha fazla sıvıya ihtiyaç duyar. Her bireyin içmesi gereken su miktarı farklı. Bunun kolay bir hesabı olup kilonuzu 30 ile çarpın, çıkan rakam günlük içmeniz gereken su miktarıdır. Örneğin 50 kilo olan bir kişi (50x30) 1500 ml su içmeli.
Kabak
Kabak sıvı içeriği yüksek bir sebze olduğu için kalori bakımından çok düşük. Zayıflama diyetlerinde de bu nedenle önemli bir yer tutuyor. Aynı zamanda lif açısından da zengin olduğu için bağırsakların daha düzenli çalışmasına yardımcı olarak sindirimi de düzenleyip daha kolay kilo vermenize destek oluyor.
Yoğurt
Yoğurt içerdiği kalsiyum sayesinde yağ yakımını destekliyor. İçerdiği probiyotikler sayesinde de bağırsaktaki sağlıklı bakteri sayısını artırarak sindirime yardımcı oluyor. Her gün 1 kase yoğurdu yemeklerinizin yanında veya ara öğünde tercih edebilirsiniz.
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